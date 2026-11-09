Afyonkarahisar Bolvadin'de Tarım ve Orman Müdürlükleri gıda işletmelerini denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki gıda işletmeleri denetlendi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları, gıdaların muhafaza edilmesi ve satış şartları ile ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı