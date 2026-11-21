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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Akşahan, Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akşahan, görevine başlayan Denetimli Serbestlik Müdürü'ne yeni görevinde başarılar diledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar ele alınırken, iki kurum arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliği imkanları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ise nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı Akşahan'a teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı