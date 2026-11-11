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Afyonkarahisar Bolvadin'de motosiklet otomobille çarpıştı, motosikletli yaralandı

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Afyonkarahisar Bolvadin'de motosiklet otomobille çarpıştı, motosikletli yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Bolvadin Devlet Hastanesi yakınında motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hastane yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Devlet Hastanesi yanında M.Ö. idaresindeki 03 AIU 529 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 03 ACH 435 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ö., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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