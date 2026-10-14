Serap Yılmaz, Bolvadin'in ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başladı

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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Serap Yılmaz atandı. Yılmaz, ilçe tarihinde emniyet teşkilatının başına geçen ilk kadın müdür olarak kayıtlara geçti.

Önceki müdür Tayyar Arıkan'ın Balıkesir'e tayin olmasının ardından boşalan makama, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapan Serap Yılmaz atandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu atamayla birlikte Bolvadin emniyet teşkilatı tarihinde önemli bir milat yaşandı. Görevine başlayan Serap Yılmaz, Bolvadin'in ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü unvanını alarak ilçede kadın yöneticilerin temsili açısından da dikkat çekici bir adıma imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı