Afyonkarahisar Bolvadin'de tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Özburun beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y. idaresindeki 03 KK 177 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü G.Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı