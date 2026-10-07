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Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 verileri için arazileri kontrol ediyor

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Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 verileri için arazileri kontrol ediyor
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, tarımsal verilerin sahadaki durumla uyumunu değerlendirmek için arazi tespit çalışmaları yürütülüyor. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, 2026 uzaktan algılama sonuçlarına yönelik kontrollerle tarım alanlarını inceliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarımsal üretim alanlarının mevcut durumunun belirlenmesi ve tarımsal verilerin sahadaki fiili durumla uyumunun değerlendirilmesi amacıyla arazi tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 2026 yılı uzaktan algılama sonuçlarına yönelik arazi kontrolleri yapılıyor. Çalışmalar çerçevesinde ilgili tarım alanları yerinde incelenerek gerekli tespit ve değerlendirmeler gerçekleştiriliyor.

Tarımsal verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanmasına yönelik saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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