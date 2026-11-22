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Hatice Güneş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi'nde görev yapan bir Türkçe eğitimi profesörü. Ortaokulu bitirdiği yıl evlendirildiği için okula devam edemeyen Güneş, 13 yıl aradan sonra yeniden okumaya başladı ve bugün öğretmen adaylarına ders veriyor.

Anadolu Ajansı'na anlattığı hikâyesi 22 Kasım 2026'da haber oldu.

HATİCE GÜNEŞ KİMDİR?

Hatice Güneş, ADÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü'nde Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı olan bir öğretim üyesi. Unvanı profesör.

Çocukluğu Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçti. Annesini 5 yaşındayken bir elektrik kazasında kaybetti; babasının trafik kazasında öldüğünü ise 7 yaşında radyodan öğrendi. Hemşirelik lisesini kazanmıştı, ama ortaokuldan mezun olduğu yıl evlendirildi ve liseye gidemedi. Okula giden arkadaşlarını uzaktan izlediği o yılları "Ben okuyamadım diye sürekli ağlardım" diye anlatıyor.

HATİCE GÜNEŞ HANGİ SINAVA GİRDİ?

Hatice Güneş, 1999'da ortaokul mezunlarının girebildiği memurluk sınavına girdi. Sınavın duyurusunu radyoda duydu, başvuru ücretini de evde yaptığı iğne oyalarını satarak denkleştirdi. 94 puan aldı ve Türkiye 195'incisi oldu.

Bu sonuçla Bolvadin'deki Adalet Meslek Lisesi'ne hizmetli olarak atandı. Çalışmaya başladığı yıl, eşinin desteğiyle açık liseye kaydoldu.

HATİCE GÜNEŞ HANGİ ÜNİVERSİTEDE OKUDU?

Hatice Güneş, 2003-2007 yıllarında Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde Türkçe öğretmenliği okudu ve bölümü ikincilikle bitirdi. Öğrenciyken Konya Adliyesi'ne tayin oldu. Eşi bu yıllarda kansere yakalandı ve 2005'te hayatını kaybetti; Güneş iki çocuğunu tek başına büyüttü.

Yüksek lisansını 2007-2010 arasında yine Selçuk Üniversitesi'nde Türkçe eğitimi alanında yaptı. O dönem önce Malatya'dan, sonra İstanbul Silivri'den Konya'ya gidip geldi. Malatya'daki adliyede çalışırken unvan değişikliği sınavını kazandı ve Malatya Cezaevi'nde öğretmen olarak görev aldı. Doktorasını 2011-2015 yıllarında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde, Türkçe eğitimi alanında tamamladı.

HATİCE GÜNEŞ NEREDE ÇALIŞIYOR?

Hatice Güneş, doktorasının ardından doktor öğretim üyesi olarak katıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde çalışıyor. Profesör unvanıyla Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın başında. Anadolu Ajansı'na konuşurken şöyle dedi: "Duvar dibinde çalı dahi olsanız en iyi çalı siz olun."