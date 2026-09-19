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Bolvadin’de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

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Bolvadin’de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören ve anma programı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören ve anma programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından tören alanı programı tamamlanarak ilçe şehitliğine geçildi.

Bolvadin Şehitliği'nde devam eden programda, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Anma etkinlikleri çerçevesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna Akcan Park Restoran'da öğle yemeği ikramı yapıldı. İlçe protokolü, gaziler ve şehit yakınlarının bir araya geldiği yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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