Afyonkarahisar Bolvadin'de 53 yaşındaki esnafın evinde ölü bulunmasına soruşturma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Bolvadin'de 53 yaşındaki esnaf, haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. İlk tespitlerde kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilen esnafın cenazesi, kesin neden için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da kendisinden bir süredir haber alınmayan 53 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu, yapılan ilk tespitlerde şahsın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.
Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'de esnaflık yapan Tahir Demirel'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle yapılan incelemede Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan ilk tespitlerde Demirel'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.