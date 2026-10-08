Haberler

Afyonkarahisar Bolvadin'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş çorba ikramına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Bolvadin'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş çorba ikramına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Yakup Şevki Paşa MTAL'de düzenlenen çorba ikramı etkinliğine katıldı. Teneffüste öğrencilere sıcak çorba ikram edilirken Keleş, okul bahçesinde öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek düzenlenen çorba ikramı etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) okul kültürünü güçlendirmek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde okulda hazırlanan sıcak çorbalar teneffüs saatinde öğrencilere ikram edildi. Okulu ziyaret eden Keleş, teneffüs saatinde okul bahçesinde öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Ardından düzenlenen çorba etkinliğine katılan Keleş, öğrenci ve öğretmenlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Çöken binadan bir acı haber daha
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı

24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı

Önce eski eşini öldürdü, sonra ortadan kayboldu! Sonu korkunç bitti
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti

Binlercesi aynı anda ortaya çıktı! Yerleşim yerlerini sardılar
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği
Girne açıklarında batan gemide can kaybı 27 oldu, 1 kişi hala kayıp

Girne'deki gemi faciasında bir naaş daha bulundu! 1 kişi hala kayıp