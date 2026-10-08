Afyonkarahisar Bolvadin'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş çorba ikramına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek düzenlenen çorba ikramı etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) okul kültürünü güçlendirmek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde okulda hazırlanan sıcak çorbalar teneffüs saatinde öğrencilere ikram edildi. Okulu ziyaret eden Keleş, teneffüs saatinde okul bahçesinde öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Ardından düzenlenen çorba etkinliğine katılan Keleş, öğrenci ve öğretmenlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı