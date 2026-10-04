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Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü hafif yaralandı

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Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü hafif yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Yenice Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. idaresindeki 03 KC 507 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü A.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yaşanan kazağını ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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