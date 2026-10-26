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Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobil patpata çarptı, patpat tarlaya düştü, 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobil patpata çarptı, patpat tarlaya düştü, 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi çıkışında otomobilin patpata arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan patpat yaklaşık 3 metre yükseklikten tarlaya düştü.

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle savrulan patpat yaklaşık 3 metre yükseklikten adeta park eder gibi tarlaya düşmesi ise ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette gitmekte olan M.K. idaresindeki 03 AHE 078 plakalı otomobil, E.G. yönetimindeki tarım aracı olan patpata arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan patpat yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından patpat sürücüsü E.G. ile otomobil sürücüsü M.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.K. ile M.Y.K. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılar Bolvadin Devlet Hastanesi ve Çay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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