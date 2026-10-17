Afyonkarahisar'da otomobil üç tekerlekli motosikletle çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. (53) idaresindeki otomobil, M.Ö. (36) yönetimindeki kontrolsüz şekilde yola çıkan üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı