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Afyonkarahisar Bolvadin'de 2 hafız öğrenciye icazet belgeleri törenle verildi

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Afyonkarahisar Bolvadin'de 2 hafız öğrenciye icazet belgeleri törenle verildi
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Bolvadin'deki Sultan Carullah Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 2 öğrenciye icazet belgeleri törenle takdim edildi. Belgeleri Bolvadin İlçe Müftüsü Resul Arıcı verdi; Arıcı hafızlığın büyük bir makam ve sorumluluk olduğunu söyleyerek öğrencilere başarılar diledi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Sultan Carullah Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 2 öğrenciye icazet belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Bolvadin İlçe Müftülüğüne bağlı Sultan Carullah Erkek Kur'an Kursu'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenlendi. Hafız öğrencilere belgeleri, Bolvadin İlçe Müftüsü Resul Arıcı tarafından verildi.

Törende konuşan Arıcı, Kur'an-ı Kerim'i hıfzederek meşakkatli bir süreci başarıyla tamamlayan öğrencileri, onları yetiştiren hocalarını ve ailelerini tebrik etti. Müftü Arıcı, hafızlığın büyük bir makam ve sorumluluk olduğunu belirterek öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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