Afyonkarahisar Bolvadin'de rehber öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü teşekkür etti

Afyonkarahisar Bolvadin'de 'Rehber Öğretmenler Günü' dolayısıyla düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ve şube müdürleri, rehber öğretmenlerle bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bolvadin Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde (RAM) gerçekleştirilen buluşmaya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, Şube Müdürleri Turgut Karakuş ve Hasan Çağlar ile ilçede görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Programda öğretmenlerin eğitim sistemindeki kritik rolüne dikkat çeken Keleş, rehber öğretmenlerin öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesinde büyük bir görev üstlendiğini vurguladı. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi, doğru mesleki yönlendirmelerin yapılması ve karşılaştıkları sorunların çözümünde rehberlik servislerinin anahtar rol oynadığını belirten Keleş, aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesine sundukları katkılardan ötürü tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı