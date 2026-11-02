Afyonkarahisar Bolvadin'de 1418 eserlik koleksiyon dijital erişime açıldı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan Yörükzade Ahmed Fevzi Özdemir'in kurucusu olduğu Haseniyye Medresesi için oluşturduğu kütüphane koleksiyonu, kataloglama çalışmalarının tamamlanmasının ardından araştırmacıların dijital erişimine sunuldu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından (TÜYEK) yapılan açıklamaya göre, varisleri tarafından TÜYEK'e bağışlanan koleksiyon, 136'sı yazma, 1282'si matbu olmak üzere toplam 1418 eserden oluşuyor.

Ağırlıklı olarak Arapça eserlerin yer aldığı koleksiyonda 973 Arapça, 429 Türkçe ve 16 Farsça eser bulunuyor.

Yazma nüshalar arasında koleksiyonun sahibi Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı 6 küçük risale de yer alıyor.

Farklı ilim dallarından eserler barındırıyor

Koleksiyondaki yazma eserler arasında Birgivi, İbnü'l-Arabi, Molla Fenari, Gazzali, Kadı Beyzavi ve Molla Cami gibi isimlerin eserleri bulunuyor.

Eserlerin konu dağılımında 208 eserle fıkıh ve fıkıh usulü ilk sırada yer alıyor. Bu alanı 195 eserle Arap dili ve edebiyatı, 149 eserle tasavvuf, 127 eserle mantık ve felsefe, 123 eserle hadis, 109 eserle İslam ahlakı ve adabı, 107 eserle tefsir takip ediyor.

Koleksiyonda ayrıca akaid ve kelam, Kur'an ilimleri, İslam tarihi ve siyer, coğrafya ve tarih gibi alanlarda eserler bulunuyor.

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi ve Mehmed Zihni Efendi'nin 12'şer eseri, Ali el-Kari'nin 11 eseri, İmam Gazali, İsamüddin İsferayini ve Abdülvehhab Şa'rani'nin 7'şer eseri yer alıyor.

En eski nüsha 1491 tarihli

İstinsah kaydı bulunan yazma eserler nüshalarının 24'ü 18'inci, 15'i 17'nci, 15'i 19'uncu, 7'si 20'nci, 5'i 16'ncı ve biri 15'inci yüzyıla tarihleniyor.

Koleksiyonun en eski tarihli nüshası, 894/1491 tarihli Mevlanazade'ye ait "Şerhu Hidayeti'l-Hikme" adlı eser olarak kayıtlarda yer alıyor.

İstinsah kayıtları, eserlerin İstanbul, Edirne, Kayseri ve Mekke gibi farklı şehirlerde çoğaltıldığını gösteriyor. İstanbul'da çoğaltılan nüshalar arasında Ayasofya ve Süleymaniye medreselerinde istinsah edilen eserler de bulunuyor.

Haseniyye Medresesi için oluşturulan koleksiyonun, içerdiği eserlerin çeşitliliği ve niteliğiyle medrese kütüphanesinin ötesinde bir özellik taşıdığı değerlendiriliyor. Yörükzade Ahmed Fevzi'nin tasavvufi kimliğinin de koleksiyonun içeriğine yansıdığı belirtiliyor.

Koleksiyona Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının internet sitesi üzerinden dijital olarak erişilebiliyor.

Kaynak: AA