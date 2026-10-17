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Afyonkarahisar Bolvadin TSO seçiminde 620 üye 8 komite için oy kullanmaya başladı

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Afyonkarahisar Bolvadin TSO seçiminde 620 üye 8 komite için oy kullanmaya başladı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde TSO seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Bolvadin Öğretmenevi'nde 09.00'da başlayan ve 17.00'ye kadar sürecek oylamada 620 üye, 8 komite için sandık başına gidiyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. 620 üyenin oy kullanacağı seçimlerde 8 komite için sandık başına gidildi.

Bolvadin Öğretmenevi'nde saat 09.00'da başlayan oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar devam edeceği öğrenildi. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçilecek ve yeni dönem yönetimi belirlenecek. Seçim alanında bir araya gelen adaylardan mevcut Başkan Mustafa Uğur Fidan ve Ahmet Remzi Gümüş dostluk ve birlik mesajları vererek seçimin Bolvadin iş dünyasına ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Oylarını kullanan oda üyeleri ise seçim sonuçlarının Bolvadin ekonomisi ve ticaretine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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