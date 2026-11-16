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Afyonkarahisar Bolvadin'de yaklaşık 150 veli kitap okuma yarışmasında sınava girdi

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Afyonkarahisar Bolvadin'de yaklaşık 150 veli kitap okuma yarışmasında sınava girdi
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü velilere kitap okuma yarışması düzenledi; veliler Doğan Cüceloğlu'nun 'Başarıya Götüren Aile' kitabından sorumlu tutuldu. TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki sınava yaklaşık 150 veli katıldı, Mehmet Ali Keleş aile sorumluluğuna dikkat çekti.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik kitap okuma yarışması düzenlendi.

Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik etmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda veliler, Doğan Cüceloğlu'nun "Başarıya Götüren Aile" adlı eserinden sorumlu tutuldu. TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava yaklaşık 150 veli katıldı. Sınav öncesinde okulun konferans salonunda velilerle bir araya gelen Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerin yetiştirilmesinde ailelerin üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti. Eğitimin yalnızca okul ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Keleş, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra karakter gelişimi, özgüven kazanımı ve hayata hazırlanmalarında anne babaların tutumları belirleyicidir. Güçlü bir eğitim sistemi, ancak sağlam temeller üzerine kurulu okul-aile iş birliğiyle mümkündür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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