Haberler

Keleş öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keleş öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinledi
Güncelleme:
+49 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve çalışmaları yerinde incelemek amacıyla okul ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve çalışmaları yerinde incelemek amacıyla okul ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Keleş, bu kez Bolvadin Anadolu Lisesi ile Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Güne okul ziyaretleriyle başlayan Keleş, ders zili çalmadan önce Bolvadin Anadolu Lisesi ve Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesine adeta çıkarma yaptı. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Keleş, yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret çerçevesinde ilk olarak öğretmenler odasında eğitim neferleriyle buluşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Eğitim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulunulurken, öğretmenlerin talep ve istekleri de tek tek not alındı.

Öğretmen buluşmasının ardından okul idarecileriyle bir araya gelen Keleş, okulların genel durumu, devam eden projeler ve fiziki imkanlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Gerdek sahnesinde yataktan düştü
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı

ABD'yi karıştıran görüntü

Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu

Kaplıcada sır ölüm! 65 yaşındaki kadın havuzda ölü bulundu
Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu

1.000 TL'yi Gürcü parasına çevirince şoke oldu: Bu nasıl olur?