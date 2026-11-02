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Afyonkarahisar Bolvadin'de sonbahar renkleri drone ile havadan görüntülendi

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Afyonkarahisar Bolvadin'de sonbahar renkleri drone ile havadan görüntülendi
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle ağaçların yaprakları sarı, kahverengi ve kızıl tonlara büründü. Renk cümbüşü drone ile havadan görüntülendi, doğa severler ve fotoğraf tutkunlarına huzurlu kareler sundu.

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimiyle birlikte doğaya hakim olan sarı, kızıl ve yeşil tonları mest eden manzaralar ortaya çıkardı.

Kartpostalları aratmayan görüntülerin oluştuğu bu eşsiz doğa olayı havadan dron ile görüntülendi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Bolvadin genelinde doğa, sonbaharın tüm renk paletini gözler önüne serdi. Ağaçların yapraklarının sarıya, kahverengiye ve kızılın tonlarına bürünmesiyle birlikte ilçedeki yeşil alanlar, parklar ve kırsal kesimler adeta açık hava stüdyosunu andıran manzaralar sundu.

Görsel şölen oluşturan bu renk cümbüşü, drone ile havadan kayıt altına alındı. Kuş bakışı çekilen görüntülerde, sararan yaprakların oluşturduğu mozaik ve doğanın ton geçişleri göz kamaştırdı. Hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bu anlar, izleyenlere huzur dolu kareler sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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