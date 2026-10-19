Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da Dünya Gıda Günü'nde öğrencilere gıda israfı anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Dünya Gıda Günü'nde öğrencilere gıda israfı anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencilere gıda güvenilirliği, sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konularında farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler İscehisar ve Bolvadin'deki okullarda yapıldı, öğrencilere bilinçli tüketim anlatıldı.

Afyonkarahisar'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği, sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konularında farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı Dünya Gıda Günü teması olan "Bugün İyilik Yap, Yarını Besle" sloganı kapsamında, İscehisar ilçesindeki Karaağaç Köyü Merkez İlkokulu ile Bolvadin ilçesindeki Yörükkaracaören İlk ve Ortaokulunda etkinlikler gerçekleştirildi.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Eberliköse, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Akşahan ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin katıldığı etkinliklerde öğrencilere gıdanın önemi, bilinçli tüketim, gıda israfının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularında bilgiler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
‘Süper Dadı’ programında kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi

Ne bu hal Mourinho? Tepkiler çığ gibi
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

İşler çığırından çıktı! Macron'dan ateşe benzin dökecek adım
Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı Warsh’ın sözleri fiyatları uçurdu

Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı'nın sözleri fiyatları uçurdu
Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Tom Hanks’le oynadı, filmden 65 bin dolar kazandı; eski işine döndü
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı