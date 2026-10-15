Haberler

Afyonkarahisar Bolvadin'de kadın çiftçilere TARSİM ve destekleme eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Bolvadin'de kadın çiftçilere TARSİM ve destekleme eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Bolvadin'de kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Bolvadin İlçe Tarım personeli, Dişli Kasabası ve Kurucaova köyündeki toplantılarda kadın çiftçilere destekleme, TARSİM, gıda güvenilirliği ve süt sağım hijyeni anlattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Dişli Kasabası ve Kurucaova köyünde gerçekleştirilen toplantılarda kadın çiftçilere tarımsal destekleme ve hibe programları, TARSİM uygulamaları, gıda güvenilirliği, süt sağım hijyeni ile hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgi verildi. Toplantılarda kadın çiftçilerin soruları yanıtlanırken, tarımsal üretimde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, destekleme uygulamaları konusunda farkındalıklarının artırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın çiftçilerin tarımsal üretime daha etkin katılım sağlaması ve kırsal kalkınmaya katkılarının artırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

Böyle hazırlanıp maça çıktılar! Sonuç tam bomba
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Görüntüler korkunç! Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi
İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu

İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! Bilanço ağır
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla kurtarıldı

Stüdyoda saatlerce mahsur kalmıştı! Dalgıçlar geldi, kurtarıldı
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Damada bak sen! Düğün günü yaptığı plan oteli savaş alanına çevirdi
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

Stüdyoda mahsur kalan ünlü oyuncu botla kurtarıldı