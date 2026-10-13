Afyonkarahisar Bolvadin'de jandarma trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma trafik ekipleri, sorumluluk sahasındaki tüm karayollarında gerçekleştirdikleri kesintisiz denetimlerle sürücülere güven verirken, yaşanabilecek kazaların da önüne geçiyor.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarması ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sürücülerin can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden sahada olan jandarma ekipleri, takdir toplayan bir mesai örneği sergiliyor.

Ekipler; özellikle trafiğin yoğun olduğu Bolvadin - Çobanlar, Emirdağ - Bolvadin ve Çay - Bolvadin karayolları başta olmak üzere ilçeyi çevreleyen tüm güzergahlarda her gün düzenli kontrol gerçekleştiriyor.

Yapılan denetimlerde hız ve kemer kontrolü, hız, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konulara titizlikle eğilirken, durdurulan araçlarda ayrıca sürücü belgesi, ruhsat ve araç muayeneleri, alkol ve yorgunluk kontrolü de yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı