Bolvadin'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari yakalandı

Bolvadin'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. ilçe merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA