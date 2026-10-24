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Bolvadin baro temsilciliği seçimini Av. Samet Özaydın 19 oy alarak kazandı

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Bolvadin baro temsilciliği seçimini Av. Samet Özaydın 19 oy alarak kazandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapılan baro temsilciliği seçiminde Av. Samet Özaydın, geçerli oyların 19'unu alarak Bolvadin Baro Temsilcisi oldu. İlçedeki 40 avukattan 37'sinin oy kullandığı seçimde Özaydın, temsilcilik görevini üstlenmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen baro temsilciliği seçimlerinde Av. Samet Özaydın, yapılan oylama sonucunda Bolvadin Baro Temsilcisi oldu.

Bolvadin'de avukatların katılımıyla düzenlenen seçimde sandık başına gidildi. Toplam 40 avukatın bulunduğu ilçede 37 avukat oy kullandı. Yapılan sayımın ardından geçerli oyların 19'unu alan Avukat Samet Özaydın, seçimi kazanarak Bolvadin Baro Temsilciliği görevine üstlenmeye hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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