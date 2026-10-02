Afyonkarahisar Bolvadin'de polis, araçta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirdi

Afyonkarahisar Bolvadin'de polis, araçta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı ve kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirdi. Aramada bin adet USB kablo, 165 şarj adaptörü, 120 şarj aleti ile 40 kulaklık bulunurken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolvadin ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada kaçak olduğu tespit edilen bin adet USB kablo, 165 adet şarj adaptörü, 120 adet şarj aleti ve 40 adet kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı