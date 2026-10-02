Haberler

Afyonkarahisar Bolvadin'de polis, araçta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Bolvadin'de polis, araçta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı ve kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirdi. Aramada bin adet USB kablo, 165 şarj adaptörü, 120 şarj aleti ile 40 kulaklık bulunurken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolvadin ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada kaçak olduğu tespit edilen bin adet USB kablo, 165 adet şarj adaptörü, 120 adet şarj aleti ve 40 adet kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

Bomba iddia: Ligler ertelenecek
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
TFF'de yaprak dökümü büyüyor! 6 isim daha istifa edecek

Giden gidene! TFF'de yaprak dökümü

Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Edirne'de sürücü aracını eşine teslim etti

Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Aracı eşi teslim aldı
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi