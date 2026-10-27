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Afyonkarahisar'da Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı'da gıda işletmeleri denetlendi

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Afyonkarahisar'da Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı'da gıda işletmeleri denetlendi
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Afyonkarahisar'da Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı'daki gıda işletmeleri hijyen, gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluk açısından denetlendi. İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerindeki teknik personelin kontrollerinin halk sağlığı için il genelinde süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından yapılan resmi kontrollerde, işletmelerin hijyen şartları, gıda güvenilirliği gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygunlukları incelendi. Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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