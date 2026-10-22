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Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobil takla attı, sürücü kazayı yaralı atlattı

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Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobil takla attı, sürücü kazayı yaralı atlattı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Bolvadin-Emirdağ karayolu Dişli beldesi yakınlarında tarlaya girerek taklalar attı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atıp, kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yaralı atlattı.

Kaza, Bolvadin - Emirdağ karayolu Dişli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N. idaresindeki 32 ACN 743 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Tarlaya girip taklalar atarak durabilen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.N., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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