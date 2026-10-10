Afyonkarahisar Bolvadin'de taşımalı öğrenciler, Müdür Keleş'le yemekte buluştu

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçe genelindeki okul ziyaretleri ve öğrenci buluşmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Müdür Keleş, taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerle öğle yemeği programında buluştu.

Yemek sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Keleş, onlarla bir süre sohbet ederek eğitim durumları ve okul yaşamları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Keleş, eğitimde imkan eşitliği ve öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim almalarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı