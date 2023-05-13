Bağ Kur Haberleri - Bağ Kur Haber - Haberler

Bağ Kur Haberleri
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Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi
Halk Tv konuğu Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşında, nereli? Kemal Kılıçdaroğlu biyografisi!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz
Engin Altay: "Ak Parti'nin Listelerinde Kimse Kusura Bakmasın Hizbullah Üyesi Olan, Fetö'cü Olan Milletvekili Adayları Var"
Engin Altay: "Ak Parti'nin Listelerinde Kimse Kusura Bakmasın Hizbullah Üyesi Olan, Fetö'cü Olan Milletvekili Adayları Var"
Tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
AK Partili Şahin Tin, prim gün sayısında norm birliği ile uçurumun ortadan kaldırıldığını açıkladı
SESOB Başkanı Demirgil, EYT'de yapılan düzenlemenin esnafı sevindirdiğini belirtti
Abdulkadir Akgül, esnafın prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini değerlendirdi
Yozgat'ta esnaf, prim gün sayısının SSK'liler ile eşitlenmesini memnuiyetle karşıladı
Meral Akşener Aydın'da konuştu: '8 gün kaldı bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz'
Akşener'den, "İçişleri Bakanlığı'nda Paralel Seçim Takip Sistemi" Tartışmasına İlişkin Açıklama: "Bütün Mesele Bir Psikolojik Harp. Sayın Erdoğan'ın...
Akşener'den, "İçişleri Bakanlığı'nda Paralel Seçim Takip Sistemi" Tartışmasına İlişkin Açıklama: "Bütün Mesele Bir Psikolojik Harp. Sayın Erdoğan'ın...