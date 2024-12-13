EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 yılında yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Yeni yılda emekli maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağına dair haberler gündemi meşgul ediyor. Ocak 2025'te emekli maaşlarının ne kadar olacağı konusunda detaylar bekleniyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını heyecanla bekliyor. Yeni yıl zammı ile ilgili gelişmeler, milyonlarca emeklinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Uzmanların değerlendirmelerine göre, yıl sonu enflasyon oranı ve hükümetin belirleyeceği zam oranı büyük önem taşıyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ YENİ YILDA YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?
Kasım 2024 döneminde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir dönüm noktası oldu. Temmuz ayından itibaren gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle sıralandı:
Temmuz: Yüzde 3,23
Ağustos: Yüzde 2,47
Eylül: Yüzde 2,97
Ekim: Yüzde 2,88
Kasım: Yüzde 2,24
Bu oranlar kümülatif olarak toplandığında, emekliler için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57'ye ulaştı. Aralık ayı enflasyonu da açıklandığında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2025'te maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşmiş olacak.
2025 OCAK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte, emeklilerin 5 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Merkez Bankası'nın Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,67 olarak açıklandı. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16'yı aşacak ve Ocak 2025 maaş zamları bu doğrultuda hesaplanacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI (4A-4B-4C)
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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