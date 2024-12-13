EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını heyecanla bekliyor. Yeni yıl zammı ile ilgili gelişmeler, milyonlarca emeklinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Uzmanların değerlendirmelerine göre, yıl sonu enflasyon oranı ve hükümetin belirleyeceği zam oranı büyük önem taşıyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ YENİ YILDA YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Kasım 2024 döneminde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir dönüm noktası oldu. Temmuz ayından itibaren gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle sıralandı:

Temmuz: Yüzde 3,23

Ağustos: Yüzde 2,47

Eylül: Yüzde 2,97

Ekim: Yüzde 2,88

Kasım: Yüzde 2,24

Bu oranlar kümülatif olarak toplandığında, emekliler için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57'ye ulaştı. Aralık ayı enflasyonu da açıklandığında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2025'te maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşmiş olacak.

2025 OCAK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte, emeklilerin 5 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Merkez Bankası'nın Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,67 olarak açıklandı. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16'yı aşacak ve Ocak 2025 maaş zamları bu doğrultuda hesaplanacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI (4A-4B-4C)

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ