En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL?

En düşük, en yüksek memur ve emekli maaşı ne kadar? Zamlı memur maaşları Aralık ayı TÜİK enflasyon rakamlarına göre belli olacak. En yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak ve en düşük polis maaşı kaç TL olacağı merak ediliyor. En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.