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Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
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En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL?

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2025 yılında memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu. Zamlı öğretmen, polis memur ve hemşire maaşları kaç TL, en düşük ve en yüksek memur maaşlarına dair detaylar TÜİK Aralık ayı enflasyon oranına göre netleşecek. Öğretmen, polis memur ve hemşire maaşlarının ne kadar, kaç TL olacağı haberin detaylarındadır...

En düşük, en yüksek memur ve emekli maaşı ne kadar? Zamlı memur maaşları Aralık ayı TÜİK enflasyon rakamlarına göre belli olacak. En yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak ve en düşük polis maaşı kaç TL olacağı merak ediliyor. En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL?

En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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