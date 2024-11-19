Üye Girişi
Haberler

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli maaş zammının ne kadar olacağı gündeme geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, zam oranlarını merakla bekliyor. Yeni zam oranlarının ne olacağına dair hesaplamalar devam ediyor.

SSK, BAĞ-KUR emeklisi zam oranları ne olacak? Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, her yıl olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışları, genellikle geçtiğimiz altı aylık enflasyon oranları baz alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı alabiliyor. Peki, emekli maaş zammı nasıl hesaplanır? SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANLARI NE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zam oranı, TÜFE'ye (Tüketici Fiyat Endeksi) göre belirlenen altı aylık enflasyon oranına bağlıdır. Örneğin, son 6 aylık enflasyon %20 olarak açıklanırsa, emekliler bu oranda zam alır.

Memur emeklileri zam oranı, toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı eklenerek zam oranı belirlenir. Eğer enflasyon, toplu sözleşme zammını aşarsa, bu fark maaşlara yansıtılır.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalıları için maaş artışları, kişisel prim gün sayısı ve emeklilik süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak en düşük emekli maaşının 2025 Ocak itibariyle 12.500 TL civarında olması bekleniyor. Bu maaş artışı, 2024 yılının sonundaki ekonomik göstergelere dayalı olarak şekillenecek ve memurların da yeni maaş artışlarıyla birlikte, enflasyon farkı kadar zam alacaklar.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.