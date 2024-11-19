EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak?

SSK, BAĞ-KUR emeklisi zam oranları ne olacak? Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, her yıl olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışları, genellikle geçtiğimiz altı aylık enflasyon oranları baz alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı alabiliyor. Peki, emekli maaş zammı nasıl hesaplanır? SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANLARI NE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zam oranı, TÜFE'ye (Tüketici Fiyat Endeksi) göre belirlenen altı aylık enflasyon oranına bağlıdır. Örneğin, son 6 aylık enflasyon %20 olarak açıklanırsa, emekliler bu oranda zam alır.

Memur emeklileri zam oranı, toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı eklenerek zam oranı belirlenir. Eğer enflasyon, toplu sözleşme zammını aşarsa, bu fark maaşlara yansıtılır.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalıları için maaş artışları, kişisel prim gün sayısı ve emeklilik süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak en düşük emekli maaşının 2025 Ocak itibariyle 12.500 TL civarında olması bekleniyor. Bu maaş artışı, 2024 yılının sonundaki ekonomik göstergelere dayalı olarak şekillenecek ve memurların da yeni maaş artışlarıyla birlikte, enflasyon farkı kadar zam alacaklar.