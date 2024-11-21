SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur?

SSK ve BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emeklilerinin maaşlarına yönelik 2025 Ocak zammı, milyonlarca emekli ve memurun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "2025 Ocak ayı zam oranları ne zaman belli olacak?" soruları, emekli ve memur vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Ocak ayında yapılacak zam oranları, enflasyon verileri ve hükümetin refah payı düzenlemelerine göre belirlenecek. Özellikle 2024 yılının son altı ayındaki enflasyon oranı, memur ve emeklilere yapılacak zamların belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Peki, SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? Detaylar haberimizde...

SSK,BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayında en düşük emekli maaşına yapılacak artışların, geçtiğimiz yıllardaki düzenlemelere paralel olarak refah seviyesini artırmaya yönelik olması öngörülüyor.

Maaş zammı oranlarının kesinleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 Aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması gerekiyor. Bu verilerin 3 Ocak 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Ardından, memur ve emeklilerin zam oranları hükümet tarafından ilan edilecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yanı sıra, memur maaşlarına da toplu sözleşme gereği bir zam yapılacak. Ayrıca, toplu sözleşmede belirlenen zam oranlarının enflasyonun gerisinde kalması durumunda bir enflasyon farkı zammı uygulanması da mümkün. Hükümetin refah payı eklemesi gibi ekstra düzenlemeler yapıp yapmayacağı ise açıklanacak ekonomik programlarla netleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.