Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? Bağ-Kur (4B) ödeme günleri

Mart 2026'da Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinde önemli bir düzenleme yapıldı. Bağ-Kur (4B) emeklileri, Mart ayı maaşlarını ve 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyelerini öne çekilen tarihlerde alacak. Peki, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? Bağ-Kur (4B) ödeme günlerine dair detaylar haberimizde.

2026 yılı Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinde değişiklik yapıldı. Bağ-Kur (4B) emeklileri, Mart ayı maaşlarını ve 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyelerini öne çekilen tarihlerde alacak. Bu kapsamda ödemeler, maaş günlerine göre planlandı ve hesaplara erken aktarılacak.

BAĞ-KUR (4B) ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlar, ödemelerini belirlenen günlerde alacaklar. Mart 2026 ödeme takvimi şöyle:

17 Mart Salı: Maaş ödeme günü 25 ve 26 olanlar ödemelerini alacak.

18 Mart Çarşamba: Maaş ödeme günü 27 ve 28 olanlar hesaplarına yatırılacak.

Bu ödemelerle birlikte, emeklilere Ramazan Bayramı nedeniyle 4.000 TL tutarında ikramiye de aynı gün aktarılacak. Böylece emekliler hem maaş hem de bayram ikramiyelerini tek seferde alabilecekler.

DİĞER EMEKLİ GRUPLARI İÇİN TAKVİM

Bağ-Kur emeklileri dışında diğer emekli gruplarının Mart ayı ödemeleri de açıklanan tarihlere göre yapılacak.

SSK (4A) EMEKLİLERİ

Maaş günü 24, 25 ve 26 olan SSK emeklileri ödemelerini 16 Mart Pazartesi günü alacak.

Önceki günlere ait ödemeler ise 14-15 Mart tarihlerinde tamamlandı.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİLERİ

Bu gruptaki vatandaşların bayram ikramiyeleri 19 Mart Perşembe günü tek seferde hesaplara aktarılacak.