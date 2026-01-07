EMEKLİ REFAH PAYI 2026 SON DAKİKA! Emekliye seyyanen (ek) zam var mı? 2026 SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi maaşları ne kadar?

Ocak 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranlarını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, emekli maaşları netlik kazandı. Peki, Emekliye seyyanen (ek) zam var mı? 2026 SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

EMEKLİ REFAH PAYI 2026 SON DAKİKA

Emekli maaşlarına yapılacak zam yalnızca bireysel gelirleri etkilemeyecek; dul ve yetim aylıkları, yaşlılık ve engelli maaşları ile bedelli askerlik ücretleri de yeni oranlara göre yeniden hesaplanacak. Bu nedenle, Ocak 2026 zammı hem emekliler hem de diğer hak sahipleri için kritik önem taşıyor.

2026 yılında uygulanacak refah payı düzenlemeleri ve olası seyyanen zam, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Bu süreç, milyonlarca vatandaşın yeni yılda alacağı ödemelerin seviyesini doğrudan belirleyecek.

EMEKLİYE SEYYANEN (EK) ZAM VAR MI?

Emekliye seyyanen zam ve refah payı uygulamaları, enflasyon oranları açıklandığında kesinleşiyor. Şu anda 2026 Ocak ayı için resmi bir seyyanen zam kararı bulunmamakla birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalara ve mevcut enflasyon beklentilerine göre bu ihtimalin gündemde olduğu belirtiliyor.

Seyyanen zam, özellikle düşük gelirli emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefleyen bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla, 2026 yılında da emekli maaşlarına yapılacak artışlarda sadece enflasyon farkı değil, ek bir refah payı ya da seyyanen artış olasılığı da yakından takip ediliyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?

Ocak 2026 emekli maaş zammı, yaklaşık 15 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranı, aynı zamanda dul ve yetim aylıkları ile yaşlılık ve engelli maaşları ve bedelli askerlik ücretlerini de etkiliyor. Güncel verilere göre en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 22.669,41 TL'ye, memur ve memur emeklilerinin maaşı ise 26.887,81 TL'ye yükseldi. Milyonlarca emekli, 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyon verileriyle birlikte maaşlarının kesin seviyesini öğrenmeyi bekliyor. Seyyanen zam ve refah payı ihtimali, emeklilerin alım gücünü artıracak önemli bir düzenleme olarak gündemde yer alıyor.