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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ || Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ || Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak?
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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2025 açıklandı. Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı büyük bir merak konusu oluyor. Emekli vatandaşlar, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...

2025 yılında emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı emekliler tarafından merak ediliyor. 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Ödeme tarihleri, emeklilerin bağlı olduğu kurumlara göre değişiklik gösterecek. SGK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında olan vatandaşlar, tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde ikramiyelerini alacak. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2025 yılı Ramazan Bayramı, 30 Mart tarihinde başlayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Bu doğrultuda, ödemelerin 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ || Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin 4.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre farklı günlerde yapılacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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