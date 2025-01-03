MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI! TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?

Memur ve emekli zam oranı bugün açıklanacak olan TÜİK enflasyon oranına göre belirlenecek. 2025 asgari ücretinin 22.104 TL olarak belirlenmesinin ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam merakla bekleniyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Emekli ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,54 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde15,75 olarak belirlendi.