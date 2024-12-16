EMEKLİ ZAM HABERLERİ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olur?

Emekli ve memur zammı üzerine yapılan çalışmalar hız kazanırken, milyonlarca vatandaşın merak ettiği maaş artışı oranları netleşmeye başlıyor. 2024 yılı için uygulanacak zam miktarları ve politikalar, hem memurlar hem de emekliler için büyük bir önem taşıyor. Özellikle yüksek enflasyon karşısında maaşların nasıl şekilleneceği konusunda çeşitli senaryolar geliştirilmiş durumda. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olur? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon verileri toplamda %14,57'lik bir artışı göstermektedir. Aralık ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları zam oranı netleşecektir.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşının artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacağını belirtmiştir. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 14.000 TL ile 16.000 TL arasında bir seviyeye yükseltilmesi gündemdedir. Kesin zam oranları ve en düşük emekli maaşı tutarları, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek ve gerekli yasal düzenlemeler Meclis'e sunulacaktır. Bu nedenle, emeklilerin maaş artışlarıyla ilgili nihai bilgiler Ocak 2025'te kamuoyuyla paylaşılacaktır.