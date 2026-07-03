EMEKLİ ZAMMI 2026 (4A/4B SSK BAĞ-KUR) Zamlı SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emeklinin beklediği 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Böylece EMEKLİ ZAMMI 2026 (4A/4B SSK BAĞ-KUR) kapsamında uygulanacak artış oranı netleşirken, en düşük emekli maaşına ilişkin hesaplamalar da yeniden gündeme geldi. Peki, zamlı SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Detaylar...

EMEKLİ ZAMMI 2026 (4A/4B SSK BAĞ-KUR)

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre yılın ilk beş ayında TÜFE'deki kümülatif artış yüzde 16,60 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle birlikte altı aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 seviyesine ulaştı.

Bu gelişmeyle birlikte 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacakları zam oranı da kesinleşmiş oldu.

Altı aylık enflasyon verisinin netleşmesi, emekli maaşlarının yeniden hesaplanmasının önünü açarken, özellikle taban aylık üzerinden yapılan hesaplamalar kamuoyunda yakından takip edilmeye devam ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kesinleşen enflasyon verileri doğrultusunda altı aylık zam oranı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

Daha önce kesinleşen ilk beş aylık verilere göre oluşan yüzde 16,61'lik artış oranı esas alındığında, 20 bin TL seviyesindeki taban aylığın yaklaşık 23 bin 322 TL seviyesine yükselebileceği hesaplanıyordu.

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesi sonrasında ise yeni hesaplamalar yeniden gündeme geldi.

Buna göre;

Altı aylık enflasyon farkının yüzde 17,76 olarak kesinleşmesiyle birlikte emekli maaşlarında Temmuz 2026 dönemine ilişkin zam oranı netleşti.

Daha önce yapılan hesaplamalarda altı aylık artış oranının yüzde 18,58 seviyesine ulaşması halinde en düşük emekli maaşının 23 bin 716 TL ile 24 bin TL bandına yükselebileceği değerlendirilmişti.

ZAM ÖNCESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADARDI?

Temmuz 2026 dönemi öncesinde hesaplamalarda esas alınan taban emekli aylığı 20 bin TL seviyesinde bulunuyordu.

İlk beş aylık enflasyon verilerinin ardından oluşan yüzde 16,61 oranındaki artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 322 TL seviyesine yükselebileceği hesaplanmıştı.

Haziran ayı verisinin de açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 olarak kesinleşirken, emekli maaşlarının yeni döneme ilişkin hesaplamaları da bu oran üzerinden şekillendi.

2026 TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Altı aylık enflasyon farkı doğrultusunda Temmuz ayında emekli maaşları yeniden hesaplanacak.

Farklı zam oranlarına göre hazırlanan maaş senaryoları ise şu şekilde sıralanıyor:

Yüzde 15 zam senaryosu: Yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

Yüzde 20 zam senaryosu: Yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

Yüzde 25 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

Açıklanan resmi enflasyon verileri doğrultusunda altı aylık enflasyon farkının yüzde 17,76 olarak kesinleşmesiyle birlikte Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli maaşı hesaplamaları da güncellenmiş oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, açıklanan enflasyon verileri sonrasında yapılacak maaş hesaplamalarına çevrilirken, en düşük emekli aylığına ilişkin hesaplamalar kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.