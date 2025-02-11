EMEKLİ ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ | Emekli zam farkları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR ödeme tarihler

Emekli zam farkları ne zaman yatacak? Bu soru, arama motorlarında en çok sorgulanan konulardan biri haline geldi. Ocak ayındaki maaş artışları sonrası zam farklarının yatırılacağı tarih, hem SSK hem de BAĞ-KUR emeklileri için ayrı takvimlerle netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi beklerken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak duyurular da büyük önem taşıyor. İşte emekli zam farklarının ödeneceği tarih ve detaylar…

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan zam emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, zam farkı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı da belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."