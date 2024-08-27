Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

"Ne zaman emekli olurum?" sorusu, birçok çalışan tarafından merak ediliyor. Emeklilik yaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar, SSK ve BAĞKUR gibi sigorta kollarına göre emeklilik yaşlarını öğrenmek istiyor. Emeklilik yaşı, kişinin sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve doğum tarihine göre değişiklik gösterir. Peki, ne zaman emekli olabilirsiniz? SSK ve BAĞKUR kapsamında emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

"Ne zaman emekli olurum?" sorusu, SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında çalışanlar için önemli bir konudur. Emeklilik yaşınızı belirlerken birkaç faktör göz önünde bulundurulur: İlk İşe Giriş Tarihi: İlk sigortalı çalışmaya başladığınız tarih, emeklilik yaşınızı doğrudan etkiler. Sigorta başlangıç tarihi ne kadar erken ise, emeklilik yaşı o kadar düşük olabilir.

Sigorta Sistemi: SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) gibi farklı sigorta sistemlerine bağlı olarak emeklilik yaşı değişiklik gösterir.

Prim Gün Sayısı: Sigortalı olarak çalıştığınız süre boyunca ödediğiniz prim gün sayısı, emeklilik için gereken süreyi belirler. Her sigorta sisteminin farklı prim günü ve yıl şartları vardır.

Yaş Şartı: Belirli bir yaşı doldurmuş olmanız da emeklilik için gereklidir. Bu yaş şartı, çalışılan sigorta sistemi ve işe başlama tarihine göre değişir.

EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Hizmet Dökümü, E-Devlet üzerinden alınıyor. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

SSK (4A) Emeklilik Yaşı Hesaplama:

İlk İşe Giriş Tarihi: 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar kademeli emeklilik yaşından yararlanabilir. 8 Eylül 1999 sonrası için ise yaş şartı ve prim gün sayısı yükselir.

Prim Gün Sayısı: Genellikle 5000 ile 7000 arasında prim gün sayısı gereklidir.

Yaş: Yaş şartı işe giriş tarihine göre 50 ila 60 yaş arasında değişebilir.

BAĞ-KUR (4B) Emeklilik Yaşı Hesaplama:

İlk İşe Giriş Tarihi: BAĞ-KUR'lu sigortalılar için de 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası kritik tarihlerdir.

Prim Gün Sayısı: BAĞ-KUR kapsamında emeklilik için genellikle 9000 prim günü gerekir.

Yaş: Yaş şartı 50 ile 60 arasında değişir ve sigorta başlangıç tarihine bağlıdır.

Emeklilik yaşı ve şartları, her birey için farklılık gösterebileceğinden, en doğru hesaplamayı yapabilmek için SGK'nın emeklilik hesaplama sistemlerini kullanmak veya bir SGK uzmanına danışmak faydalı olacaktır.

SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ