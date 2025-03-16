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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ || SSK, BAĞ-KUR emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Emekli bayram ikramiyesi, milyonlarca emeklinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025 yılı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar!

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen emekli bayram ikramiyesi, emeklilerin bayram masraflarına katkı sağlıyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, 2025 emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini ve ne kadar ödeme yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emekli ikramiyesi ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Bu yıl emekli bayram ikramiyesi alınan zam kararı sonrasında 4 bin TL'ye yükseltildi. 3.000 TL olan bayram ikramiyesi % 33'lük zamla 4.000 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ || SSK, BAĞ-KUR emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan ayı bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında eda edilecek. Bu nedenle bayram ikramiyesi için ödemelerin en geç 24-28 Mart haftasında yapılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ || SSK, BAĞ-KUR emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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