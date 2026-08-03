Emekli farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zam farkı hangi tarihte hesaplara yatacak? En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL'ye yükselten yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca emeklinin gündeminde zam farkı ödemeleri yer alıyor. Düzenleme öncesinde 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükselirken, ödeme dönemine yetişmeyen maaşlar eski tutar üzerinden hesaplara yatırıldı. Peki, emekli farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zam farkı hangi tarihte hesaplara yatacak? Detaylar...

EMEKLİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme yürürlüğe girmiş olsa da zamlı maaş ile eski maaş arasındaki fark ödemelerinin tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz resmi bir ödeme takvimi açıklanmadı.

SSK BAĞ-KUR ZAM FARKI HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını farklı ödeme takvimlerine göre alıyor.

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17 ile 26'sı arasında gerçekleştirilirken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25 ile 28'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Bu ay gerçekleştirilen maaş ödemelerinde en düşük emekli aylığı düzenlemesi henüz ödeme sistemine yansımadığı için hak sahiplerinin hesaplarına 20 bin TL yatırıldı.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşan 3 bin 552 TL'lik maaş farkının ayrıca ödenmesi bekleniyor.

Şu ana kadar SGK tarafından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarının hangi gün hesaplara yatırılacağına ilişkin resmi bir ödeme takvimi yayımlanmış değil. Kurumun yapacağı açıklamanın ardından ödeme günleri kesinleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme ile birlikte aylık tutarı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Böylece hak sahipleri açısından 3 bin 552 TL'lik fark oluştu.

Söz konusu farkın tek seferde mi yoksa kademeli olarak mı ödeneceği konusunda da SGK'nın resmi açıklaması bekleniyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, daha önce uygulanan ödeme sistemleri dikkate alındığında fark ödemelerinin tahsis numarasına göre gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Bu kapsamda;

Zam farkı ödemeleri birkaç güne yayılarak gerçekleştirilebilir.

Ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre belirlenebilir.

Tüm emeklilere aynı gün ödeme yapılması yerine kademeli ödeme sistemi uygulanabilir.

Ancak bu yöntemin uygulanıp uygulanmayacağı da SGK'nın yayımlayacağı resmi ödeme takvimiyle kesinlik kazanacak.