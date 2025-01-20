EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SSK - BAĞKUR 2025 OCAK FARKI ÖDEME TARİHLERİ | Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 Ocak ayında maaşlarına yansıtılan %15,75 oranındaki zamlı ödemelerini alacaklar. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025 sorusunun yanıtı, emeklilerin tahsis numaralarına göre belirlenen ödeme takviminde yer alıyor. Emekliler, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025? Detaylar haberimizde...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2025?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammı sonrası, zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri, emeklilerin tahsis numaralarının son rakamına göre belirleniyor.

SSK emeklileri için ödeme tarihleri şu şekilde:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

BAĞ-KUR emeklileri için ise ödeme tarihleri şu şekilde düzenlendi:

Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının son iki hanesi 3, 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarasının son iki hanesi 4, 6, 8 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarasının son iki hanesi 0, 2 olanlar: 28 Ocak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığının %15,75 artırarak 14.469 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.