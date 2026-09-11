Emekliye seyyanen zam SON DAKİKA! 2026 Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam gelecek mi, emekli maaşına seyyanen zam var mı?

Emekliye seyyanen zam beklentisi sürerken gözler Anayasa Mahkemesi'nde devam eden sürece çevrildi. 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle açılan davada başvuruların birleştirilmesiyle birlikte AYM'nin vereceği karar bekleniyor. Peki, 2026 Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam gelecek mi, emekli maaşına seyyanen zam var mı? Detaylar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA!

Emeklilere yeni bir seyyanen zam yapılmasını kesinleştiren herhangi bir karar bulunmuyor. AYM'deki süreç, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ek ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebi üzerinden ilerliyor.

6 Ağustos 2026'da başvuruların birleştirilmesinin ardından gözler davanın esasına ilişkin verilecek karara çevrildi. AYM'nin kararı, söz konusu seyyanen ödemenin memur emeklileri açısından uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirleyici olacak.

Bu nedenle 2026 yılında tüm emeklilere yeni bir seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir durum bulunmuyor. Özellikle 25 bin liralık ödeme ve geçmiş dönem farklarına ilişkin rakamlar da şu aşamada kesinleşmiş ödeme tutarları olarak değerlendirilmiyor.

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Memur emeklisine seyyanen zam konusunda gündemdeki hukuki sürecin temelini, 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 liralık ödemenin memur emekli aylıklarına da yansıtılması talebi oluşturuyor.

2023 yılında görevdeki memurlara 8 bin 77 lira tutarında seyyanen ödeme yapılmıştı. Söz konusu ödeme memur emekli aylıklarına aynı şekilde yansıtılmadı. Bunun ardından bazı emekli memurlar tarafından hukuki süreç başlatıldı.

AYM'ye taşınan başvuruların birleştirilmesiyle birlikte dosyanın esas yönünden değerlendirilmesinin önü açıldı. Bu nedenle memur emeklileri açısından seyyanen ödemenin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda AYM'nin nihai kararı bekleniyor.

Mevcut aşamada memur emeklilerine 25 bin lira tutarında yeni bir seyyanen zam yapılacağı veya geçmiş dönem için belirli bir miktarın ödeneceği kesinleşmiş değil.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam konusunda AYM'deki mevcut dava doğrudan bu grupları kapsamıyor. Başvurunun temelinde, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebi bulunuyor.

Bu nedenle AYM'deki davanın sonucuyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

Dolayısıyla mevcut hukuki sürecin kapsamı, 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 liralık ödemenin memur emeklileri açısından değerlendirilmesiyle sınırlı durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ayrıca seyyanen zam kapsamına alınacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı konusunda şu aşamada kesinleşmiş yeni bir ödeme bulunmuyor. AYM'deki süreç, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılması talebi üzerinden devam ediyor.

6 Ağustos 2026'da başvuruların birleştirilmesinin ardından davanın esasına ilişkin karar bekleniyor. Bu karar verilmeden önce 25 bin liralık seyyanen zam, yaklaşık 1 milyon liralık geriye dönük ödeme ya da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de kapsama alınması kesinleşmiş bir sonuç olarak gösterilemiyor.

2023'TE 8 BİN 77 LİRALIK SEYYANEN ÖDEME YAPILMIŞTI

2023 yılında görevdeki memurlara 8 bin 77 lira tutarında seyyanen ödeme yapılmıştı. Bu ödeme memur emekli aylıklarına aynı şekilde yansıtılmadı.

Söz konusu durumun ardından bazı emekli memurlar tarafından hukuki süreç başlatıldı. AYM'ye taşınan başvuruların birleştirilmesiyle dosyanın esas yönünden değerlendirilmesinin önü açıldı.

Mevcut davada temel konu, görevdeki memurlara yapılan söz konusu ödemenin memur emeklilerine de uygulanıp uygulanmayacağı noktasında bulunuyor.

25 BİN TL SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Emekliye 25 bin lira seyyanen zam verileceği yönündeki iddia, 2023 yılında yapılan 8 bin 77 liralık ödemenin güncel karşılığı üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor.

Ancak 25 bin liralık seyyanen zam kesinleşmiş bir ödeme değil. AYM'nin vereceği kararın ardından olası ödemenin tutarı ve kapsamının ne olacağı netleşecek.

Bu nedenle mevcut aşamada 25 bin liralık tutarın emeklilere ödeneceği yönünde kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

1 MİLYON TL GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK MI?

Seyyanen ödeme davası kapsamında 2023 yılından bu yana oluşabilecek farkların yaklaşık 1 milyon liraya ulaşabileceği yönünde hesaplamalar gündeme geliyor.

Ancak yaklaşık 1 milyon liralık tutar kesinleşmiş bir ödeme miktarı değil. Geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı ve yapılması halinde farkların nasıl hesaplanacağı AYM'nin vereceği karara göre belirlenecek.

Bu nedenle mevcut süreçte yaklaşık 1 milyon liralık geriye dönük ödemenin kesinleştiğini söylemek mümkün değil.

AYM'NİN EMEKLİYE SEYYANEN ZAM DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

6 Ağustos 2026'da başvuruların birleştirilmesinin ardından gözler AYM'nin davanın esasına ilişkin kararına çevrildi.

Mevcut süreçte 25 bin lira seyyanen zam, yaklaşık 1 milyon liralık geriye dönük ödeme veya SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kapsama alınması kesinleşmiş durumda değil.

AYM'deki başvurunun temelinde, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebi bulunuyor. Bu nedenle emeklilere yönelik olası seyyanen ödemenin tutarı, kapsamı ve geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda AYM'nin nihai kararı bekle