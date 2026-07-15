Temmuz 2026 döneminde emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde zamlı aylıkların ve oluşacak maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağı yer aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar, yeni maaş tutarlarının yanı sıra geriye dönük oluşan fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için öncelikle yasal sürecin tamamlanması gerekiyor. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni maaş hesaplamaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri her ay tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılıyor. Temmuz ayında uygulanacak zam oranının da mevcut ödeme takvimi içerisinde aylıklara yansıtılması bekleniyor.

Maaş farklarının ayrıca ödenip ödenmeyeceği ise düzenlemenin yürürlük tarihine ve ödeme planına bağlı olacak. Eğer zamlı tutarların mevcut ödeme dönemine yetişmemesi halinde, aradaki farkların ayrı bir ödeme olarak hesaplara aktarılması gündeme gelebilecek.

Emeklilerin, kesin ödeme tarihleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

2026 TEMMUZ SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

2026 Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, belirlenen zam oranları doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Yeni maaş tutarlarının ödeme günlerinde hesaplara geçmesi beklenirken, oluşabilecek zam farkları için ayrıca ödeme yapılıp yapılmayacağı resmi takvimle netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her emeklinin zamlı maaşını alacağı tarih farklılık gösterebiliyor.

Zam farkı ödemeleri yapılması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen tarihler kamuoyuyla paylaşılacak. Emekliler, e-Devlet üzerinden maaş bilgilerini kontrol ederek yeni aylık tutarlarını ve ödeme detaylarını takip edebilecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A kapsamında SSK emeklisi olan vatandaşların Temmuz 2026 zamlı maaş ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Zam oranlarının aylıklara uygulanmasının ardından ödemelerin 17-26 Temmuz tarihleri arasında kademeli şekilde yapılması bekleniyor.

SSK emeklilerinin maaş ödeme günleri şu şekilde olacak:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

SSK emeklileri, maaşlarının yanı sıra varsa zam farklarının da bu ödeme sürecinde veya SGK tarafından ilan edilecek ek takvim doğrultusunda hesaplarına yatırılmasını bekliyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emekli maaşları her ay olduğu gibi Temmuz döneminde de tahsis numarasının son hanesine göre yatırılacak. Ödeme sistemi, emeklilerin maaşlarını düzenli ve planlı şekilde alabilmesi amacıyla uygulanıyor.

Tahsis numarası, emeklinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yer alan kişisel ödeme bilgisidir. Vatandaşlar bu numaranın son hanesine göre kendi ödeme günlerini öğrenebilir.

Temmuz ayındaki ödeme sıralaması şu şekilde uygulanacak:

9 ile biten tahsis numaraları: Ayın 17’si

7 ile biten tahsis numaraları: Ayın 18’i

5 ile biten tahsis numaraları: Ayın 19’u

3 ile biten tahsis numaraları: Ayın 20’si

1 ile biten tahsis numaraları: Ayın 21’i

8 ile biten tahsis numaraları: Ayın 22’si

6 ile biten tahsis numaraları: Ayın 23’ü

4 ile biten tahsis numaraları: Ayın 24’ü

2 ile biten tahsis numaraları: Ayın 25’i

0 ile biten tahsis numaraları: Ayın 26’sı

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların maaş ödemeleri de tahsis numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. 2026 Temmuz döneminde zamlı maaşların aynı ödeme sistemi üzerinden yatırılması bekleniyor.

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri şu şekilde:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25’i

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26’sı

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27’si

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: Ayın 28’i

Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşlarını ve varsa oluşacak fark ödemelerini bu tarihler doğrultusunda takip edecek.

Ödeme günlerinde resmi tatil veya hafta sonu gibi durumların bulunması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından farklı bir uygulama yapılabilir.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Memur emeklileri olarak bilinen 4C kapsamındaki vatandaşların maaş ödemeleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir sistemle gerçekleştiriliyor.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödemeleri belirlenen gruplara ve doğum tarihlerine göre yapılıyor. Ödeme gününün hafta sonuna denk gelmesi durumunda maaş ödemeleri takip eden veya önceki uygun güne alınabiliyor.

ŞUBAT, MAYIS, AĞUSTOS VE KASIM AYLARINDA AYLIK ALANLAR

Bu grupta yer alan memur emeklilerinin ödeme tarihleri doğum tarihlerinin gün aralığına göre belirleniyor:

Doğum tarihi 00-40 arasında olanlar: Ayın 1’i

Doğum tarihi 41-46 arasında olanlar: Ayın 2’si

Doğum tarihi 47-49 arasında olanlar: Ayın 3’ü

Doğum tarihi 50-53 arasında olanlar: Ayın 4’ü

Doğum tarihi 54-99 arasında olanlar: Ayın 5’i

MART, HAZİRAN, EYLÜL VE ARALIK AYLARINDA AYLIK ALANLAR

İkinci grupta yer alan emekli sandığı mensupları için ödeme günleri:

Doğum tarihi 00-22 arasında olanlar: Ayın 1’i

Doğum tarihi 23-28 arasında olanlar: Ayın 2’si

Doğum tarihi 29-48 arasında olanlar: Ayın 3’ü

Doğum tarihi 49-54 arasında olanlar: Ayın 4’ü

Doğum tarihi 54-99 arasında olanlar: Ayın 5’i

OCAK, NİSAN, TEMMUZ VE EKİM AYLARINDA AYLIK ALANLAR

Üçüncü grupta bulunan memur emeklilerinin ödeme planı ise şu şekilde:

Doğum tarihi 00-33 arasında olanlar: Ayın 1’i

Doğum tarihi 34-37 arasında olanlar: Ayın 2’si

Doğum tarihi 38-40 arasında olanlar: Ayın 3’ü

Doğum tarihi 41-43 arasında olanlar: Ayın 4’ü

Doğum tarihi 44-99 arasında olanlar: Ayın 5’i

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN GÖZLER SGK AÇIKLAMASINDA

Temmuz 2026 emekli maaşı zamlarıyla birlikte milyonlarca vatandaşın beklentisi, yeni aylıkların ve varsa maaş farklarının en kısa sürede hesaplara aktarılması yönünde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ödeme tarihleri farklılık gösterirken, kesin zam farkı takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı açıklama sonrasında netleşecek.

Emekliler, maaş hareketlerini banka hesapları üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla kontrol ederek ödeme detaylarına ulaşabilecek.