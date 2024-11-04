SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 4 aylık enflasyon oranı yüzde kaç oldu? (TÜİK raporları)

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri, vatandaşların merakla beklediği önemli ekonomik göstergelerden biri oluyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri ve gıda, konut, ulaşım gibi temel harcamalardaki fiyat artışları nedeniyle enflasyon verileri, toplumun geniş kesimleri için yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, SSK, BAĞKUR emekli maaşı zammının nasıl hesaplandığını merak ediyor. 4 aylık enflasyon oranının kaç olduğu araştırılıyor. Peki, 4 aylık enflasyon oranı yüzde kaç oldu? (TÜİK raporları)

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Emekli maaşları, asgari ücret ve diğer sabit gelirlerdeki artış beklentisi nedeniyle de bu veriler büyük önem taşıyor. Aylık ve yıllık enflasyon oranlarının yanı sıra, özellikle dört aylık kümülatif enflasyon farkı, Ocak ayında yapılacak maaş zamları üzerinde doğrudan etkili olacak. Bu nedenle, TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranını açıklaması, Ocak 2025'te emeklilere yapılacak zam oranının belirlenmesinde önemli bir adım olacak. Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler tamamlandığında, kesin zam oranı daha net bir şekilde görülecek.

SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon oranı 8,92 olarak hesaplandı. Emekli maaşlarına zam yapılırken, önceki altı aylık dönem boyunca TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri kullanılarak enflasyon farkı hesaplanır. Bu oran, özellikle 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) emeklileri için belirleyici oluyor. Kümülatif 6 aylık enflasyon oranı sonlandırıldığında, bu oran maaşlara direkt olarak yansıtılır. Yeni maaş hesaplaması için:

Yeni Maaş = Eski Maaş x (1 + Zam Oranı)

Örneğin, mevcut maaşı 10.000 TL olan bir emekli, %8,90 oranındaki bir zam ile 10.890 TL maaş alacaktır.