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SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi?

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SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zam oranı resmen açıklandı! Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş artışı detayları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ve hükümetin düzenlemeleri doğrultusunda, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldığı netleşti.

2025 yılı emekli maaş zammı, özellikle emekli vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Hükümetin enflasyon farkı ve refah payını dikkate alarak yaptığı hesaplamalara göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yapılacak zam oranı açıklandı. Yeni düzenlemelerle birlikte, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için açıklanan zam oranları, 2025 yılı başından itibaren maaşlara yansıyacak. Peki, SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR, KAÇ TL ZAM GELDİ?

Sözleşmeli personelin ücretleri yüzde 11,54

Yıl içinde yapılan zamlarla birlikte memurların maaşlarındaki yıllık artış yüzde 11,54 oranında olacak. Kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL olarak belirlendi. Aylık ve ücretlerin hesaplanması 01.01.2025- 14.01.2025 tarihli arasındaki fark tutarları hesaplamalarla ödenecek.

SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi?

KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren net aylık tutar 63.128,24 TL oldu.

SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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