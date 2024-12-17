EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu?
Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak sorusu, emekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı konusunda son durum merak ediliyor. Emekli maaş zammı hakkında her türlü gelişme bekleniyor.
Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammı merakla beklerken, açıklanacak verilerle birlikte 2025 Ocak ayında zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak. Memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranları, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için maaş artışlarını belirleyen en kritik veri, 6 aylık enflasyon farkıdır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025'te açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranı, 2024'ün son 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Bu veri üzerinden emekli maaş zammı hesaplanacak.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacakları maaş zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları için açıklanan enflasyon verileri toplamda %14,57'lik bir artışı göstermektedir. Aralık ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları zam oranı netleşecektir.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ