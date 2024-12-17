EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu?

Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammı merakla beklerken, açıklanacak verilerle birlikte 2025 Ocak ayında zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak. Memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranları, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için maaş artışlarını belirleyen en kritik veri, 6 aylık enflasyon farkıdır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025'te açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranı, 2024'ün son 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Bu veri üzerinden emekli maaş zammı hesaplanacak.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacakları maaş zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları için açıklanan enflasyon verileri toplamda %14,57'lik bir artışı göstermektedir. Aralık ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları zam oranı netleşecektir.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ